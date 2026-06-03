Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июня 2026 8:04

Ноябрьские пешеходные переходы будут предупреждать водителей о приближении человека

Ноябрьские пешеходные переходы станут безопаснее
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Ноябрьские пешеходные переходы станут безопаснее, а поможет в этом модернизация. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, сразу на 21 пешеходном переходе появятся новые блоки управления с искусственным интеллектом. Они запускают систему оповещения о приближении пешехода, которая быстрее реагирует на движение, и водители смогут заранее снизить скорость.

Планируется, что в дальнейшем система будет фиксировать нарушение пересечения пешеходных переходов со стороны велосипедистов и самокатчиков.

В Ноябрьске модернизируют пешеходные переходы

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске сразу 29 теплых остановок оборудовали видеокамерами с системой видеоаналитики. Они способны обрабатывать различную информацию, в том числе о правонарушениях: курении, употреблении алкоголя, вандализме.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.