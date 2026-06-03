Ноябрьские пешеходные переходы будут предупреждать водителей о приближении человека

Скриншот из видео

Ноябрьские пешеходные переходы станут безопаснее, а поможет в этом модернизация. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, сразу на 21 пешеходном переходе появятся новые блоки управления с искусственным интеллектом. Они запускают систему оповещения о приближении пешехода, которая быстрее реагирует на движение, и водители смогут заранее снизить скорость.

Планируется, что в дальнейшем система будет фиксировать нарушение пересечения пешеходных переходов со стороны велосипедистов и самокатчиков.

В Ноябрьске модернизируют пешеходные переходы

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске сразу 29 теплых остановок оборудовали видеокамерами с системой видеоаналитики. Они способны обрабатывать различную информацию, в том числе о правонарушениях: курении, употреблении алкоголя, вандализме.

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