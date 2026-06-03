Участковый из Ноябрьска подделал доказательства по делу и теперь предстанет перед судом

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Участковый из Ноябрьска попался на фальсификации доказательств и теперь предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По версии следствия, в феврале 2025 года участковый подделал документы по делу об административном правонарушении, которые в качестве доказательств были направлены в суд.

- Следователями выполнены все необходимые следственные действия, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, - прокомментировали в ведомстве.

Уже бывшего полицейского будут судить по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по административному делу).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое осудили полицейского, за взятки выдававшего водительские права. Его клиенты даже не приходили на экзамен.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.