Фото: администрация Ямальского района

С 10 июня в Ямальском районе стартуют пассажирские перевозки до Сюнай-Сале. Каждый понедельник, среду и пятницу суда будут совершать по два рейса, сообщили в администрации муниципалитета.

Чтобы у жителей небольшого села не возникло проблем с билетами, район субсидирует их за счет местного бюджета. Цена взрослого билета - 310 рублей, детского - 155 рублей.

Более подробную информацию можно узнать у перевозчика по номерам телефонов: 8 (34996) 3-06-57, 8 (34996) 3-08-97.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что как будут ходить паромы по маршруту Приобье - Салехард - Приобье в летнюю навигацию: расписание, стоимость билетов.

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