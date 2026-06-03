В Новом Уренгое выберут самых добросовестных водителей и наградят деньгами

Фото предоставлено КП

В Новом Уренгое пройдет V этап социальной кампании «Выигрыш не в скорости». Об этом сообщили в городской администрации.

Специально становиться участником кампании не нужно. Система сама отберет пять водителей, которые за год (перед началом акции) не допустили ни одного нарушения ПДД.

Таким образом, водители, соблюдающие скоростной режим и попадающие в объективы комплексов фотовидеофиксации, автоматически становятся претендентами на выигрыш. Победителей определяет генератор случайных чисел.

- Продолжайте ездить по правилам и помните, что выигрыш далеко не в скорости, а безопасность сохраняет жизни, - обратились в мэрии к водителям-землякам.

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