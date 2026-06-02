На Ямале 3 июня 2026 года будет тепло, но дождливо

Погода на Ямале на 3 мая Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 3 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Температура ночью составит +2...+7 градусов, при натекании облачности +12...+17. Днем столбики термометров покажут +11...+16 градусов, местами +18...+23.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, северный 8-13 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО

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