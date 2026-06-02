Фото: администрация Нового Уренгоя

Юные новоуренгойцы смогут вступить в трудовые отряды главы города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вторая смена продлится с 29 июня по 17 июля. Прием заявок от детей льготной категории откроется 8 июня, а 9 июня - на общих основаниях

Третья смена начнется 20 июля и завершится 7 августа. Прием заявок от льготников - 1 июля, от остальных - 2 июля.

И последняя четвертая смена состоится с 10 по 28 августа: льготная категория - 20 июля, общие основания - 21 июля.

Прием заявок будет открыт в указанные даты строго с 14:00 до 16:00 на официальном сайте администрации (появится информационный баннер).

По всем вопросам можно обратиться в отдел по организации детского отдыха по телефонам: 24-54-11, 24-54-04, 24-54-94 .

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.