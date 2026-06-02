Юные ямальцы, летящие на юга, получит в подарок дорожные наборы

Фото: авиакомпания «Ямал»

Авиакомпания «Ямал» вновь запустила добрую летнюю традицию: с 1 июня по 31 августа юные северяне, летящие в Сочи и Минеральные Воды, получат специальные дорожные наборы. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Для малышей до года подготовили мешочки с картонным пазлом, карточками для запуска речи и фирменным нагрудником. Путешественникам от 2 до 11 лет вручат развивающие наборы с настольной игрой «Сокровища полуострова», набором карандашей, бутылкой для воды и главной новинкой сезона - журналом «Дневник моего лета». Внутри - тесты, викторины, страница к Году здоровья на Ямале и рассказ ямальской писательницы.

Кстати, только в первый день лета тематические наборы получили более 260 ребят, летевших из Салехарда в Сочи, а также из Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма в Минеральные Воды.

- В этом году подарки будут выдавать на более чем 200 рейсах, - отметили в ведомстве.

