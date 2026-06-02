Гендиректор надымской организации попался на даче крупной взятки

Гендиректор надымской организации попался на взятке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По версии следствия, он он систематически передавал деньги, лично и через посредника, одному из руководителей коммерческого предприятия. В итоге общая сумма взятки составила не менее 1 850 000 рублей.

- За эти деньги последний должен был беспрепятственно и своевременно подписывать заказы-наряды и акты выполненных работ по заключенным договорам, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Мужчина подозревается по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично или через посредника в особо крупном размере).

Что касается посредника, на него заведено дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

