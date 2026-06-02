Александр Бастрыкин займется проблемой жильцов аварийного дома в Салехарде

Фото: информационный центр СК РФ

Генерал Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нарушении прав жильцов аварийного дома в Салехарде. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Все началось с того, что Александру Бастрыкину поступило обращение от жильцов аварийного дома по улице Патрикеева. По словам людей, дом простроили еще в 1996 году и на сегодняшний день он находится в непригодном состоянии: несущие конструкции и межэтажные перекрытия прогнили и разрушаются, в стенах образовались трещины, инженерные системы изношены, а зимой температурный режим не соответствует установленным нормам, что приводит к образованию сырости и плесени. Несмотря на признание дома аварийным в 2020 году, срок расселения установлен лишь на 2027 год, многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

- Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Андрею Егорову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также проводимой работе по восстановлению нарушенных прав жильцов аварийного дома, - прокомментировали в инфоцентре.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

