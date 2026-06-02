В Салехарде водитель внедорожника въехал в автобус и отправился на больничную койку

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 1 июня около дома № 62 по улице Маяковского в Салехарде.

- Установлено, что около 7:13 утра водитель автомобиля «Тагер» столкнулся с автобусом «МАЗ», - прокомментировали в ведомстве.

В итоге раненого водителя внедорожника доставили в больницу и передали медикам.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 6 ДТП, а с начала года 1 647, в которых 10 человек погибли и 109 получили травмы, в том числе 13 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

