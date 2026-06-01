Тюменские нефтепроводчики подвели итоги второго тура конкурса «Лучший по профессии»

Фото: «АО – Транснефть – Сибирь»

Итоги второго тура конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» подведены в АО «Транснефть – Сибирь». В нем приняли участие 117 работников – победителей первого тура, который проходил ранее во всех структурных подразделениях предприятия.

Соревнования были организованы на производственных объектах областной столицы. Практические навыки и знания показали представители 15 основных профессий нефтетранспортной отрасли: лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, трубопроводчики линейные, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, операторы товарные по нефти и нефтепродуктам, электрогазосварщики, охранники, водители грузового автомобиля и другие.

Экспертное жюри оценивало теоретическую подготовку конкурсантов, в которую входят знание нормативной документации, инструкций и регламентов по безопасности труда, технологических процессов. В практической части конкурсанты демонстрировали умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, соблюдение правил безопасности на производстве при выполнении должностных функций, владение профессиональными навыками и терминологией.

Награды победителям вручили генеральный директор Рустэм Исламов и главный инженер Максим Кононов. Обладатели первых мест представят предприятие в финале конкурса профмастерства «Лучший по профессии» среди дочерних организаций ПАО «Транснефть».

– В этом году 65 конкурсантов впервые участвуют в соревнованиях, что составляет 55 % от всех участников 2-го этапа. Остальные ранее уже выступали в трудовых состязаниях. И новички, и мастера своего дела показали высокий уровень владения профессией. Приятно отметить, что в финальном этапе конкурса за все годы проведения работники «Транснефть – Сибирь» заняли 116 призовых мест. По количеству первых мест наше Общество в лидерах среди дочерних предприятий компании, – сказал генеральный директор АО Рустэм Исламов.

Он отметил, что многотысячный коллектив компании – это коллектив высококвалифицированных специалистов, умеющих работать в команде, где каждый профессионал в своем деле.

Конкурс профессионального мастерства проводится с 2001 года в целях повышения мотивации к самосовершенствованию и профессиональному росту, обмена опытом, а также повышения престижа рабочих профессий.