Ямальские выпускники сдали ЕГЭ по истории, литературе и химии. Как рассказали в региональном департаменте образования, свои знания проверил 1 221 ученик: история - 434, литература - 222, химия - 565.

Экзамены прошли на 45 площадках. Историю и химию ребята писали 3 часа 30 минут, а литературу - 3 часа 55 минут.

Во время экзамена по химии дети могли пользоваться непрограммируемым калькулятором, таблицей элементов Менделеева, электрохимическим рядом напряжений металлов, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде. А на литературе разрешалось принести

орфографический словарь.

Результаты ЕГЭ станут известны не позднее 16 июня.

Следующий экзамен состоится 4 июня - выпускники будут сдавать русский язык.

