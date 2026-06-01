Скриншот чат-бота

На Ямале запустили чат-бот для пассажиров речного транспорта

Теперь жители и гости Ямала могут оперативно узнавать информацию о речных перевозках. А поможет им в этом МАХ-бот «Речной транспорт ЯНАО», сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Бот поможет построить маршрут, узнать расписание движения судов, получить контакты перевозчика, информацию о погодных условиях и навигационных ограничениях.

Напоминаем, что «Речной транспорт ЯНАО" стал третьим транспортным чат-ботом, запущенным в округе. Ранее для ямальцев начали работать два аналогичных сервиса: бот «Переправа ЛБТ-СХД» (информирует о работе паромной переправы) и бот «Зимники Ямала» (рассказывает о состоянии зимних автомобильных дорог).

Все три сервиса разработаны координационным центром Ямала, совместно с окружным департаментом транспорта и дорожного хозяйства.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.