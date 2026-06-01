В Салехарде перенесли праздник ко Дню защиты детей. Причина этого - разбушевавшаяся непогода

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде перенесли мероприятия ко Дню защиты детей, которое должно было состояться 1 июня в 18:00 на площади у «Геолога». Причина этого - разбушевавшаяся непогода, сообщили в городской администрации.

«Из-за погодных условий переносятся мероприятия ко Дню защиты детей у «Геолога». Как только теплая погода к нам вернется, праздник состоится - о дате проведения сообщим», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что для маленьких салехардцев подготовили праздник «ЛЕТО! ДЕТИ! ЧУДЕСА!». В программе - игры и танцы, парад самых необычных колясок, волшебное шоу мыльных пузырей, творческие мастер-классы с аквагримом и интерактивные локации.

Одну из локаций подготовили сотрудники Обдорского острога. Под руководством опытных инструкторов дети научатся стрелять из традиционного лука (реплика оружия XVII века) и в итоге попадут по мишеням.

Безопасность продумана! Стрельбище оборудовано специальной стрелоуловительной сеткой и ограждением.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.