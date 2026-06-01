Фото: соцсети Дмитрия Артюхова

Ямальские семьи начали получать региональный маткапитал в один миллион рублей на третьего ребенка.

Среди тех, кто уже получил сертификат - молодая многодетная семья Дубиных из Салехарда. Илья и Алина вместе почти десять лет и родили троих детей: Аниту, Захара и Злату.

Аните семь лет, и в сентябре она пойдет в первый класс. Захару сейчас два года, и пока он только готовится к детскому саду. А дочь Злата появилась в дружной семье в начале мая.

- Вместе пара почти десять лет, любят спорт, приучают к нему детей, путешествуют и строят свое северное счастье. С получением маткапитала планируют расширяться - купить квартиру побольше, - сказал губернатор Дмитрий Артюхов.

Также он подчеркнул, что многодетных семей на Ямале становится больше. Только с начала года их количество выросло почти на 500.

Напоминаем, что данная выплата - поручение губернатора Дмитрия Артюхова, данное в ходе ежегодного доклада. Она распространяется на семьи, в которых дети родились после 1 января 2026 года. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий и оплату медицинских услуг для любого члена семьи.

