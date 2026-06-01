На Ямал обрушится ураганный ветер до 20 м/с. Спасатели просят соблюдать осторожность

На Ямале подует ветер до 20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Так, по данным синоптиков, во вторник, 2 июня, в Приуральском, Шурышкарском, Надымском, Пуровском и Тазовском районах ожидается северо-восточный, восточный ветер с порывами 15-20 м/с.

Спасатели напоминают, что при сильном ветре опасность для людей на улице заключается в возможном обрушении слабоукрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов. Поэтом не стоит пытаться укрыться от стихии вблизи этих объектов, наилучший вариант - магазины и подъезды жилых домов.

Также важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Что касается автомобилистов, им спасатели рекомендуют быть внимательнее на дороге и двигаться с безопасной скоростью. А лучше всего - воздержаться в это время от дальних поездок.

В случае необходимости экстренной помощи ямальцам следует звонить в службы спасения по номерам 101 и 112.

