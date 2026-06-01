Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Летом на Ямале отремонтируют семь железнодорожных переездов. Работы пройдут с 27 июня по 3 сентября на участке дороги от Нового Уренгоя до станции Нартовой, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Большинство ограничений запланировано с 00:30 до 12:30, за исключением участка на 642-м километре.

Подробный график перекрытий:

- 642 км (р-н бывшего поста ГИБДД, Новый Уренгой - Коротчаево): 14 августа с 00:30 до 08:30, 16 августа с 00:30 до 07:00, 28 августа с 00:30 до 06:30;

- 615 км (пересечение с автодорогой к станции Нартовая/дорога к Еваяхинскому м/р): 1-3 июля и 8 июля с 00:30 до 12:30;

- 618 км (дорога на объекты ООО «Газпром НУГХК»): 27-28 июня, 2 июля, 7-8 июля с 00:30 до 12:30;

- 644 км (подъезд к производственным базам): 18, 22-25, 29-30 августа с 00:30 до 12:30;

- 648 км (подъезд к УМТСИК «ООО Газпром добыча Уренгой»): 21-23, 28-31 августа с 00:30 до 12:30;

- 648 км (ул. имени В.Я. Петуха): 26, 28-31 августа с 00:30 до 12:30;

- 652 км (развязка №2 под виадуком): 2-3 сентября с 00:30 до 12:30.

На некоторых участках альтернативных путей объезда не предусмотрены. Поэтому водителей просят планировать поездки заранее.

