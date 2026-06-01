В Тарко-Сале при пожаре в частном доме погиб ребенок. Следователи завели дело

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Тарко-Сале произошла трагедия: при пожаре в частном доме погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожар вспыхнул 31 мая в частном двухквартирном жилом доме. Пламя частично повредило первый и второй этажи, а также кровлю на общей площади 300 квадратных метров.

Спасатели вынесли из огня двух детей 2022-го м 2018-го годов рождения. Первый скончался в реанимации, а второго доставили в Тарко-Салинскую центральную районную больницу.

На данный момент следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия.

- Причина смерти малолетнего будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Причина пожара будет установлена в ходе пожарно-технической судебной экспертизы, - прокомментировали в ведомстве.

