В Новом Уренгое автомобиль сбил пешехода возле дома. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В ЯНАО за минувшие сутки произошло два дорожно-транспортных происшествия с пешеходами.

Вечером 30 мая в Новом Уренгое на Ленинградском проспекте, в районе дома № 10А, около 18:45 легковой автомобиль Kia Rio сбил человека. Пострадавший получил травмы, однако от предложенной госпитализации он отказался.

Кроме того, днём ранее, 29 мая, в Ноябрьске на улице Изыскателей водитель легкового автомобиля сбил 11-летнего ребенка, который находился на пешеходном переходе. Мальчику назначено амбулаторное лечение.