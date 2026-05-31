Выпускники школ на Ямале смогут пересдать ЕГЭ по одному предмету 8 и 9 июля

В 2026 году выпускники российских школ получат возможность пересдать один из предметов Единого государственного экзамена в дополнительные дни — 8 и 9 июля. Эта мера позволит абитуриентам улучшить свои результаты и использовать новый балл при поступлении в вузы. На Ямале подготовка к проведению государственной итоговой аттестации полностью завершена.

По словам первого замдиректора департамента образования ЯНАО Сергея Бойченко, все пункты проведения экзаменов готовы, проверена техническая оснащенность, а специалисты прошли необходимое обучение. Директор Регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Татьяна Романюк советует осторожно подходить к пересдаче, поскольку нет уверенности в повышении баллов.

При этом важно помнить, что первоначальный результат будет аннулирован в любом случае. Основной этап ЕГЭ в 2026 году начнется 1 июня и продлится до 19 июня, а дополнительные даты для пересдачи назначены на 8 и 9 июля.