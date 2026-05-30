Шесть километров дорог отремонтируют в Салехарде предстоящим летом

Предстоящим летом в Салехарде отремонтируют шесть километров дорог. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

Большой объем работ запланирован на участках:

- автодорога Салехард - Аксарка - 1 620 м;

- ул. Зои Космодемьянской - 1 411 м;

- ул. Матросова (от ул. Республики до ул. Губкина) - 993 м;

- ул. Подшибякина (от ул. Матросова до ул. Броднева) - 570 м;

- ул. Республики (от ул. Зои Космодемьянской до ул. Броднева) - 240 м;

- ул. Республики (от ул. Пушкина до дома № 49) - 240 м;

- ул. Республики (от дома № 10 до пересечения с ул. Карла Маркса) - 300 м;

- ул. Обская в поселке Горнокнязевск - 441 м.

На данный момент подрядчик уже приступил к ямочному ремонту на протяжении всей улицы Броднева.

Кроме того, продолжается обустройство четырех полос на улице Объездной. Сейчас специалисты занимаются устройством ливневого коллектора и водопропускной трубы, переустраивают сети водоснабжения и электроснабжения.

