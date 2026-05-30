Паводок отменяется! В Тарко-Сале снят режим повышенной готовности

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале снят режим повышенной готовности. Данное решение было принято на заседании оперативного штаба в связи со стабилизацией паводковой обстановки.

На реке Пякупур уровень воды снизился до отметок, которые фиксировались 23 мая, то есть в начале ледохода. Идет снижение и в районе промышленной зоны, городских дач, но специалисты все равно продолжают мониторинг.

Что касается Уренгоя, там за сутки уровень воды снизился на 18 сантиметров, рисков подтопления нет. Если динамика сохранится, то режим повышенной готовности будет снят в ближайшее время.

Самбург остается под наблюдением - там ждут прохождение ледохода

- Обстановка стабилизировалась. Продолжаем мониторинг территорий города и городских дач по установленным водомерным рейкам, - сказал начальник управления по делам ГО и ЧС Пуровского района Владимир Пономарев.

