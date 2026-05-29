В Мужах из-за крестного хода, посвященного празднику Святой Троицы, перекроют несколько улиц

Фото: администрация Шурышкарского района

В Мужах 31 мая на несколько часов перекроют несколько улиц: Истомина, Архангельского, Советская, Комсомольская и Уральская. Причина этого - крестный ход, посвященный празднику Святой Троицы, сообщили в администрации Шурышкарского района.

С 9:40 до 11:20 будут перекрыты улицы Истомина, Архангельского и Советская. А с 11:00 до 12:00 транспорт не сможет проехать по улицам Комсомольская и Уральская.

- Просим вас заранее планировать свои маршруты, - обратились в мэрии к землякам.

