Приятелям из Ханымея, которые забили знакомого молотком и спрятали его тело в мусорную яму, вынесли суровый приговор

Ямальский суд вынес приговор двум жителям Ханымея. Один из них жестоко расправился со своим знакомым, а второй помог спрятать тело, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 8 октября 2025 года в Ханымее. В тот день между одним из обвиняемых и его знакомым возникла ссора: первый не хотел исполнять ранее взятые на себя финансовые обязательства и, не придумав ничего лучше, схватился за молоток.

- Обвиняемый вооружился молотком и множество раз ударил потерпевшего по голове. Мужчина скончался на месте от полученных ранений, - прокомментировали в ведомстве.

Не желая отправляться в тюрьму, ханымеец сел в машину убитого и поехал в сторону Муравленко, но до города так и не добрался. Остановившись в лесу, мужчина поджег машину, а затем вернулся на место преступления уже с приятелем. Вместе они вывезли тело погибшего на базу, сбросил в яму и засыпал песком. Туда же отправились его личные вещи и окровавленный молоток.

В зависимости от роли каждого, северян признали виновными по п. «з» ч. 2 ст. 105 (убийство из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения - угон), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога) и ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Так, мужчина, совершивший убийство, проведет в колонии строгого режима 14 лет 6 месяцев, а его приятель, промолчавший о преступлении, выплатит штрафа в 150 тысяч рублей.

Кроме того, мужчинам придется выплатить компенсацию морального вреда: 6 750 000 тысяч рублей и 850 000 тысяч рублей соответственно.

