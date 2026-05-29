НовостиПроисшествия29 мая 2026 8:38

Жителя Салехарда отправили под стражу за оправдание терроризма

Марина Прохорова
Скриншот из видео

Жителя Салехарда поймали на оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что не позднее 20 июля 2025 года фигурант написал в одном из мессенджеров комментарий, содержащий публичный призыв к террористической деятельности, а также пропаганду и оправдание терроризма, - прокомментировали в мэрии.

Задержать преступника удалось благодаря грамотной работе следователей, сотрудников ФСБ и Росгвардии.

Сейчас салехардец находится под стражей и обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое задержали юношу, призывающего встать на сторону террористов. Свои убеждения он распространял в одном из мессенджеров.

