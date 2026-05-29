На Ямале завершен плановый ремонт межрегионального энерготранзита

Фото: Евгений Кирвидовский

В Ямало-Ненецком автономном округе завершен плановый капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП). ЛЭП протяженностью более 190 км обеспечивает транзит электроэнергии между Ямалом и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой. На повышение надежности электроснабжения 5,6 тыс. жителей в пяти северных населенных пунктах, а также крупных предприятий нефтегазового сектора направлено свыше 43 млн рублей.

Специалисты «Россети Тюмень» переставили пять опор ЛЭП на новые четырехсвайные и восьмисвайные железобетонные фундаменты, которые обеспечивают большую устойчивость многотонных конструкций на заболоченной местности. Одну из металлических опор линии электропередачи энергетики заменили на новую – высотой 24 метра и массой 2,2 тонны. Также энергомагистраль оснастили датчиками дистанционной диагностики, изоляторами-разрядниками и птицезащитными устройствами. Для доставки оборудования и трех бригад персонала по труднодоступной местности арктического региона привлекалась техника повышенной проходимости, в том числе три гусеничных вездехода.

Добавим, что компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса ЯНАО.