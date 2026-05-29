На Ямале начали заготавливать антирезусную плазму. Она жизненно важна для беременных женщин с резус-конфликтом

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

На Ямале начали заготавливать антирезусную плазму. Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, это стало возможным благодаря поступлению расходных материалов в службы крови.

Такая плазма - основной компонент антирезусного иммуноглобулина, жизненно важного для помощи беременным женщинам при резус-конфликте.

Проблема в том, что сдать такую плазму может не каждый - потенциальных доноров крайне мало.

В Надымском районе такой донор только один - многодетная мама Вероника Ильина. В 2020 году она сама столкнулась с резус конфликтом и нуждалась во внутриутробном переливании крови. Поэтому после родов и завершения кормления грудью женщина решила сама стать донором плазмы.

- Призываем женщин не оставаться в стороне: если вы знает о наличии у себя титр антител, обратитесь в одно из восьми отделений переливания крови. Это может помочь будущим мамам и их детям, - обратились в департаменте к северянкам.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.