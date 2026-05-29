НовостиНедвижимость29 мая 2026 5:12

В центре Салехарда строят девятиэтажку на 132 квартиры. Госстройнадзор проверил, как идут работы

Марина Прохорова
Фото: Госстройнадзор ЯНАО

Госстройнадзор проверил, как продвигается строительство девятиэтажки на 132 квартиры в центре Салехарда.

Новый дом строится по адресу: ул. Республики, 83. Его площадь - более восьми тысяч квадратных метров, из которых почти семь - жилые.

На стройке побывали специалисты по общестроительным работам, сотрудники отдела по специальным видам надзора в области пожарной безопасности, электроснабжения и инженерных систем. Они оценили качество выполненных общестроительных работ, монтаж систем отопления и электроснабжения, соблюдение требований пожарной безопасности, а также соответствие выполняемых работ требованиям проектной документации.

Особое внимание - монтажу лифтов, состоянию лифтовых шахт и готовности внутренних инженерных коммуникаций.

На сегодняшний день подрядчик завершил основные фасадные работы и остекление здания. Сейчас рабочие занимаются монтажом инженерных систем, внутренней черновой отделкой помещений и установкой лифтового оборудования.

