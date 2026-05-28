Десять новых специалистов заступили на работу в Салехардскую ОКБ

Салехардская окружная больница приняла на работу сразу десять новых специалистов: двух анестезиологов-реаниматологов и столько же терапевтов, по одному офтальмологу, педиатру, хирургу, стоматологу, а также специалистов ультразвуковой и лабораторной диагностики.

Новые анестезиологи-реаниматологи будут трудиться в службе санавиации. Алексей Актаев с 20-летним опытом будет работать в Тарко-Салинском отделении, а его коллега Константин Уваров, прошедший подготовку по скорой помощи и реаниматологии, - в Сеяхе.

А Марина Панова - выпускница Тюменской медакадемии - будет лечить зубы взрослым. Ее стаж работы - более десяти лет.

Лабораторную службу усилила Маргарита Сорокина, врач-диагност с 17-летней практикой и профильным образованием Луганского медуниверситета.

О здоровье маленьких ямальцев позаботится детский офтальмолог высшей категории Лилия Мухамедьярова. Доктор с 18-летним стажем уже ведет прием в кабинете охраны зрения.

