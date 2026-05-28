Ноябрьск примет первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров от 15 до 23 лет

Ноябрьск примет первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок от 15 до 23 лет. На помост выйдут более 300 сильнейших спортсменов из 46 регионов страны, сообщили в городской администрации.

Торжественное открытие состоится в спортивном комплексе «Зенит» 2 июня, а сами соревнования - со 2 по 7 июня.

Ямал представят шесть достойнейших спортсменов: Руслан Хабиров (Салехард), Никита Демида (Салехард), Никита Конушин (Тарко-Сале), Алина Минуллина (Тарко-Сале), Бекжан Султанов (Тарко-Сале), Ксения Карпенко (Ноябрьск).

Победители отправятся на молодежный чемпионат Европы, который пройдет в Албании.

- Приглашаем ноябрян поддержать спортсменов. Вход свободный, - обратились в мэрии к горожанам.

