Стартовала продажа билетов на вертолетный рейс Салехард - Новый Порт

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Ямальцы уже могут купить авиабилеты на вертолетный рейс между Салехардом и Новым Портом. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Напоминаем, что вертолетное сообщение пришло на смену речному. Перелеты начнутся в июле и будут совершаться два раза в неделю (вторник и пятница).

Приобрести билеты можно в кассах продаж авиакомпании «Ямал», в том числе по карте «Морошка».

В летний период сообщение между Салехардом и малыми населенными пунктами будет выполняться по пяти межмуниципальным и одному межрегиональному маршрутам. Так, с 28 мая начнутся перевозки по маршруту Салехард - Катравож. С 1 июня стартуют рейсы Салехард - Шурышкары - Мужи, Салехард - Питляр - Горки - Лопхари - Казым Мыс и Березово - Салехард - Мужи. С 10 июня откроется направление Салехард - Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. А с 10 июля станет доступно направление Салехард - Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале - Ныда.

