На переправе Салехард - Лабытнанги пассажиров перевозят четыре парома

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Паромная переправа Салехард - Лабытнанги вновь заработала, но в ограниченном режиме. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Паромная переправа работает в ограниченном режиме. Пассажиров перевозят четыре парома», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что сегодняшним утром работа переправы остановилась из-за ветра, а затем были запущены два пробных рейса.

Получить дополнительную информацию о работе паромной переправы можно по телефону диспетчерской службы перевозчика: +7 (912) 420-40-46, а также у чат-бота «Переправа СХД - ЛБТ». Еще у северян есть возможность наблюдать за движением паромов в режиме онлайн.

