Фото: администрация Надымского района

Житель Надымского района Игорь Анагуричи погиб в ходе СВО. Печальную новость сообщили в администрации муниципалитета.

«Игорь Ангуричи погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Он навсегда останется в нашей памяти примером мужества и чести», - говорится в сообщении.

На линии боевого соприкосновения Игорь служил стрелком - помощником гранатометчика в звании рядового.

Всех, кто желает проводит Игоря Анагуричи в последний путь, ждут 1 июня к 12:00 в ритуальном зале Надыма (ул. Сенькина, д. 2 «А»). В 13:00 начнется отпевание в Свято-Никольском храме.

