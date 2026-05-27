Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Новоуренгойские врачи спасли вахтовика с инфарктом миокарда. Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, мужчину доставили в больницу прямо с месторождения, где ему стало плохо.

В самом начале рабочего дня мужчина ощутил острую боль за грудиной, отдающую в челюсть и обе руки. Поняв, что ситуация серьезная, коллеги вызвали ему борт санавиации.

- Уже через 25 минут после прилета рентгенэндоваскулярные хирурги провели коронароангиографию, которая показала многососудистое поражение с протяженными стенозами, а еще через десять - стентирование, - прокомментировали в ведомстве.

Сутки мужчина провел в реанимации, затем его перевели в кардиологическое отделение. Впереди у вахтовика еще множество обследований и второй плановый этап операции.

