Надымские врачи впервые провели резекцию легкого через проколы. Они извлекли воздушный «мешок»

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Надымские врачи впервые провели резекцию легкого через проколы. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Помощь понадобилась пациенту с подозрением на пневмонию. Несколько дней мужчине было тяжело дышать и он обратился в больницу. Не мешкая, врачи отправили его на рентген, который показал пневмоторакс, вызванный буллезной болезнью легких.

- Булла - это воздушное образование, напоминающее тонкий мешочек внутри легкого. Если он лопается, воздух выходит в плевральную полость, сдавливая орган, - пояснили в ведомстве.

Хирурги Кирилл Моря и Николай Курганов сделали между ребрами пациента прокол в четыре сантиметра и извлекли через него патологическое образование. Ранее такие операции выполнялись открытым методом, а длина разреза составляла 15-20 сантиметров.

За анестезию отвечал заведующий профильным отделением Олег Захаров. Во время такого вмешательства человек дышит только одним здоровым легким, пока второе «выключено» - это технически сложнее, чем контроль за пациентом под обычным наркозом.

Уже через два дня мужчина начал сам дышать и встал на ноги. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.