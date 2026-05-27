НовостиПроисшествия27 мая 2026 8:04

Пьянка между приятелями закончилась смертью одного и тюрьмой для второго

Житель Лабытнанги по пьяни задушил знакомого и теперь отправится в колонию
Марина Прохорова
Фото: СУ СКР по ЯНАО

Лабытнангский городской суд вынес приговор местному жителю, который по пьяни убил знакомого. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 25 января 2026 года, когда мужчины собрались провести время за рюмкой-другой. Поначалу все шло хорошо, но затем между ними завязалась ссора, и началась драка.

- Осужденный, будучи в алкогольном опьянении, не менее двух раз ударил потерпевшего по голове, а затем задушил, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал лабытнангца виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку) и приговорил его к восьми годам в исправительной колонии строгого режима, а также к ограничению свободы сроком на один год.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что пьяный лабытнангец разозлился на подругу и задушил ее.

