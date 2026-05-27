Уренгой готовится к паводку. Введен режим повышенной готовности, создана береговая насыпь

Уренгой, как и Тарко-Сале, неустанно сдерживает натиск водной стихии. Накануне глава района Кирилл Трапезников лично посетил поселок и узнал, какие меры уже предприняты.

Первое, что сделал Трапезников, это встретился главой Уренгоя Олегом Якимовым, который доложил текущую обстановку. А затем он смотрел береговую насыпь протяженностью более километра - такие укрепления хорошо показали себя во время прошлогоднего паводка.

- Глава Уренгоя Олег Якимов доложил текущую обстановку. Подъем уровня воды есть, но незначительный. Подвижек по ледоходу пока не наблюдается, - сказал Кирилл Трапезников.

Напоминаем, что вчера в Уренгое также ввели режим повышенной готовности.

