Работники АО «Транснефть – Сибирь» провели профориентационную экскурсию для школьников города Тюмени

Работники Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах (СУПЛАВ) АО «Транснефть – Сибирь» организовали для тюменских школьников экскурсию на производственные объекты. Такие мероприятия проводятся на регулярной основе: они содействуют учащимся в выборе будущей профессии.

В рамках всероссийского проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» ученики девятых классов гимназии № 1 посетили СУПЛАВ и нефтепродуктоперекачивающую станцию «Тюмень».

После обязательного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности для старшеклассников провели обзорную экскурсию по станции и рассказали об истории развития трубопроводного транспорта нефти в России. Ребята узнали, что в 1965 году на НППС «Тюмень» по нефтепродуктопроводу Шаим – Тюмень была подана первая нефть Шаимского месторождения. Во время посещения производственной площадки СУПЛАВ школьники ознакомились с основными направлениями деятельности подразделения, узнали о востребованных профессиях в сфере нефтепроводного транспорта. Работники подразделения выполняют комплекс задач, связанных с обеспечением надежной и безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов, предотвращением и ликвидацией аварийных ситуаций, проведением профилактических и восстановительных работ.

В завершение визита все школьникам получили памятки с информацией по основным профессиям в сфере трубопроводного транспорта нефти и корпоративным образовательным организациям, где можно пройти обучение.

Стоит отметить, что компания ведет системную работу по взаимодействию с общеобразовательными учреждениями в регионах присутствия, активно сотрудничает в сфере профориентации и подготовки будущих кадров. Также предприятие оказывает благотворительную помощь школам. При поддержке компании в учебных заведениях проводится ремонт, кабинеты точных наук оснащаются современным лабораторным и демонстрационным оборудованием, мебелью, оргтехникой.

