Тазовский район отправил в зону СВО УАЗ «Патриот», груженый генераторами и тушенкой

Фото: Виктор Югай

Тазовский район отправил в зону СВО большую партию гуманитарной помощи. Об этом сообщил его глава Виктор Югай.

Бойцы получат автомобиль УАЗ «Патриот» и необходимые для него расходные материалы: масла, антифриз, амортизаторы, камеры. Также в составе груза - генераторы, маскировочные сети, более 1 600 банок местной тушенки из оленины и личные посылки для бойцов. Последние они особенно ждут и ценят.

Собрать партию удалось благодаря усилиям депутатского корпуса, предпринимателей, работников администрации и, конечно же, всех неравнодушных тазовчан.

- От всей души благодарю каждого, кто принял участие в этой важной миссии. Ваша сплоченность и забота - это бесценный вклад в нашу общую победу. Только вместе мы можем преодолеть любые трудности, - сказал Виктор Югай.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что тазовчане собрали двенадцать адресных посылок для земляков, находящихся в зоне СВО. Внутри - медикаменты, теплые балаклавы, дождевики и не только.

