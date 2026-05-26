Жителя Надыма отправили под стражу за финансирование терроризма

Жителя Надыма поймали на финансирование терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что с 2021 по 2022 годы обвиняемый перечислил деньги на счета организации, чья деятельность по решению суда признана террористической и запрещена на территории РФ, - прокомментировали в мэрии.

Задержать преступника удалось благодаря грамотным действиям сотрудников ФСБ и Росгвардии.

Сейчас надымчанин находится под стражей и обвиняется по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).э

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое задержали юношу, призывающего встать на сторону террористов. Свои убеждения он распространял в одном из мессенджеров.

