Ноябрьский суд рассмотрит дело экс-полицейского, который решил нажиться на северных выплатах

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Ноябрьске завершилось расследование уголовного дела в отношении экс-полицейского, который решил нажиться на северных выплатах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Находясь на пенсии и фактически проживая в другом государстве, он зарегистрировался в Ноябрьске с целью увеличения районного коэффициента к пенсионным выплатам, - прокомментировали в ведомстве.

В 2022 году мужчина направил в отделение пенсионного обслуживания УМВД поддельные документы о проживании на территории города. Сотрудники не заметили подвоха, и с 2022-го по 2025-й перечислили ему более 900 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый возместил ущерб в полном объеме.

Мужчину будут судить по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что чиновнику из Тазовского грозит срок за растрату и кумовство.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.