На трассе Сургут - Салехард опрокинулась «Шевроле». Водитель госпитализирован

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 25 мая на 934-м километре трассы Сургут - Салехард.

- Установлено, что около 3:20 ночи водитель «Шевроле» не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся, - прокомментировали в ведомстве.

Как итог - водитель иномарки получил травмы, был доставлен в больницу и передан медикам.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 7 ДТП, а с начала года 1 597, в которых 10 человек погибли и 108 получили травмы, в том числе 13 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

