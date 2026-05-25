Реке Пяку-Пур, протекающей близ Тарко-Сале, осталось преодолеть до критической отметки 20 сантиметров

Уровень воды в реке Пяку-Пур, протекающей близ Тарко-Сале, достиг отметки в 1 000 сантиметров, при этом критический уровень - 1 020 сантиметров. Об этом сообщили в администрации Пуровского района.

На данный момент подтопление затронуло улицы Рябиновая, Труда и промышленную зону. Задействованы все профильные службы.

- На утреннем заседании оперативного штаба принято решение провести воздушную ледовую разведку. По итогам обследования будут приниматься дальнейшие решения о проведении необходимых работ для минимизации последствий паводка, - прокомментировал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района Владимир Пономарев.

Для оперативного реагирования в случае ухудшения обстановки ведется мониторинг вешек в районе дач, снежного полигона и автомобильных дорог. Обстановка отслеживается в постоянном режиме.

