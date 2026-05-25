ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
НовостиНедвижимость25 мая 2026 10:51

Появляются стены первого этажа: в Салехарде на улице Восход строится многоквартирный дом

Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

В Салехарде на улице Восход строится многоквартирный дом площадью 5 тысяч квадратных метров. Он будет высотой от 3 до 4 этажей и вместит 112 квартир различных планировок: от компактных до семейных вариантов, сообщили в городской администрации.

На сегодняшний день специалисты занимаются кладкой стен первого этажа в трех секциях, еще в одной секции выполняется устройство ростверка - установлена опалубка.

- Дом возводится из керамзитобетонных блоков, что обеспечивает надежность конструкции и хорошие теплоизоляционные характеристики, особенно важные для северного климата, - подчеркнули в мэрии.

Дом предназначен для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде построят Центр истории и развития Арктики площадью 17 000 метров квадратных. В нем разместятся пять тематических экспозон и общественная зона с гардеробом, лекториумом, кафе, магазином, залом временной экспозиции, а также служебными и техническими помещениями.

