Появляются стены первого этажа: в Салехарде на улице Восход строится многоквартирный дом

В Салехарде на улице Восход строится многоквартирный дом площадью 5 тысяч квадратных метров. Он будет высотой от 3 до 4 этажей и вместит 112 квартир различных планировок: от компактных до семейных вариантов, сообщили в городской администрации.

На сегодняшний день специалисты занимаются кладкой стен первого этажа в трех секциях, еще в одной секции выполняется устройство ростверка - установлена опалубка.

- Дом возводится из керамзитобетонных блоков, что обеспечивает надежность конструкции и хорошие теплоизоляционные характеристики, особенно важные для северного климата, - подчеркнули в мэрии.

Дом предназначен для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.

