Пропавшего в тундре охотника ищут ямальские спасатели

Фото: ЕДДС Ямальского района

В Ямальском районе в воскресенье, 24 мая в тундре пропал охотник. На поиски выехали спасатели.

По данным ЕДДС Ямальского района, сообщение о пропавшем охотнике поступило в 16:52 по системе 112. Брат пропавшего сообщал, что его родственник пропал на охоте примерно в 3 км на север от села Яр-Сале. Информация была передана службами экстренного реагирования. Спустя полчаса после звонка из Яр-Сале на аэролодке выехала группа Ярсалинского ПСП ГБУ «Ямалспас». Ведется поиск охотника.

Добавим, что сегодня на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления, усиление ветра с порывами. Местами небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов, местами 0…+5 градусов.