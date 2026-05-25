В Новом Уренгое простятся с погибшим на СВО Феликсом Редровым

Фото: администрация Нового Уренгоя

Печальные вести пришли из зоны проведения специальной военной операции в Ямало-Ненецкий автономный округ. При выполнении боевой задачи погиб житель нового Уренгоя Феликс Редров.

- В зоне проведения СВО погиб наш земляк Феликс Редров. Феликс Николаевич погиб при исполнении боевого задания, с честью выполнял поставленные задачи, защищая мирную жизнь. Выражаем искренние соболезнования близким. Разделяем с вами горечь утраты, – говорится в сообщении администрации города Новый Уренгой.

Прощание с Феликсом состоится во вторник, 26 мая, с 10:30 до 11:00 в храме в районе Коротчаево. Похоронят героя с воинскими почестями на местном кладбище.