Житель Нового Уренгоя получил наказание за пьяную езду

Фото: прокуратура ЯНАО.

В Новом Уренгое вынесли приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя, который сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Как установило следствие, в марте 2026 года мужчина, уже имевший административное наказание за отказ от медосвидетельствования, снова сел за руль пьяным. Он был остановлен сотрудниками ДПС во время движения по улицам города.

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ и лишил права управления машиной на два года и 11 месяцев.