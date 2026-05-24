Утром 24 мая на 3-м километре автодороги Салехард — Аэропорт произошло ДТП, в котором пострадал человек. Авария случилась на перекрёстке с круговым движением, сообщили в управлении ГАИ округа.

По предварительной информации автоинспекторов, 39-летний водитель Hyundai врезался в электроопору. В результате инцидента мужчину госпитализировали в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.

Ранее в мае на Ямале произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, ещё один получил тяжёлые травмы. Авария случилась между Лабытнанги и станцией Обской.