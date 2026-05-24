В Ноябрьске с 1 октября 2026 года подорожает проезд в автобусах

В Ноябрьске с 1 октября 2026 года изменятся льготные тарифы на проезд в муниципальных автобусах. Как сообщили в департаменте тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО, стоимость поездок вырастет как для владельцев карты «Морошка», так и при обычной оплате.

С октября поездка по городским маршрутам Ноябрьска будет стоить 38 рублей при оплате картой «Морошка» вместо нынешних 35 рублей. При наличной и безналичной оплате тариф вырастет с 40 до 43 рублей. Изменения коснутся и маршрута Ноябрьск — Вынгапуровский.

Для пользователей карты «Морошка» стоимость проезда увеличится со 122 до 132 рублей, а при обычной оплате — со 129 до 140 рублей. Подорожают и месячные проездные билеты. Для владельцев карты жителя Ямала цена вырастет с 1750 до 1900 рублей, для остальных пассажиров — с 2000 до 2150 рублей.

В департаменте пояснили, что корректировка связана с введением в округе единого минимального уровня льготных тарифов. Новый приказ начнёт действовать с 1 октября 2026 года и отменит прежний, вступивший в силу летом 2025 года.