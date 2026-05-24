В Надыме брошенный автомобиль официально стал муниципальной собственностью

В Надыме городской суд закрепил за муниципалитетом право собственности на брошенный автомобиль. Машина долгое время стояла без движения и внимания владельца, после чего была признана бесхозяйной, сообщила пресс-служба Надымского горсуда.

«Надымским городским судом признано право муниципальной собственности на брошенное собственником транспортное средство. Основными признаками брошенного транспортного средства являются: отсутствие его на спецучёте в органах ГИБДД, наличие видимых неисправностей, при которых эксплуатация запрещена, разукомплектованность, спущенные колёса», — рассказали в суде.

Владельца искали, машину помечали уведомлениями, а после эвакуации в течение месяца никто не заявил о своих правах. Поскольку собственник так и не объявился, автомобиль признали бесхозяйным по статье 225 Гражданского кодекса РФ. Решение суда вступило в силу и не было оспорено.